Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 22.11.2023 11:39

Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi

Marmara Denizi'nde geçen hafta sonunda etkili olan fırtına nedeniyle ölen midye çeşidi pinalardan bazıları, Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyıya vurdu.

Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi
[Fotograf: AA]

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, gazetecilere, doğal filtre işlevi görerek denizi temizlemesiyle ekosistemin umudu sayılan pinalardan bazılarının 18-19 Kasım'daki fırtınada Erdek'in Düzler mevkisinde sahile vurduğunu söyledi.

Fırtına sırasında doğal olarak denizde dalgaların yükseldiğini belirten Sarı, "Fırtına deniz için nimettir. Fırtınada denizin yüzeyindeki su ile dipteki su karışır. Bu durum dipteki besinin yüzeye çıkmasını sağlar. Yani deniz, besin açısından zenginleşir." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sarı, bilim insanları olarak denizdeki bu karışımdan memnuniyet duyduklarını ancak özellikle kıyı ve sığ bölgelerde önceden ölen ya da canlı olup deniz çayırı gibi alanların korumasından mahrum kalan pinaların yerlerinden sökülerek dalgaların etkisiyle sahile taşındığını anlattı.

Erdek'deki olayın da bundan kaynaklandığını dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Pinaların kıyıya vurduğu bölge, aslında deniz çayırlarının çokça bulunduğu bir bölge ancak yazın denize girecek misafirlerin ayağına yosun değecek diye bu çayırları söküyorlar. Dalgaların şiddetini azaltan yani bir yastık görevi gören deniz çayırları söküldüğünde pinalar neye tutunsun? Bu durum aslında bizlere kıyı bölgeleri korumamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir dahaki fırtınada kıyıya daha çok pina vursun istemiyorsak deniz çayırlarını korumalıyız, kıyısal alanları doldurmamalıyız, duvarlar, setler çekmemeliyiz."

ETİKETLER
Fırtına Marmara Bölgesi
Sıradaki Haber
İklim Şeffaflığı Raporu: ABD petrol ve gaza en bağımlı G20 ülkesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
İş gücü girdi endeksleri arttı
11:59
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
11:56
9 yılda e-ihaleyle ekonomiye 5,7 milyar lira kazandırıldı
11:59
Celal Hoca'nın imam hatip modeli 22 ülkede meyve veriyor
11:53
Petrol fiyatlarının yönünü Suudi Arabistan belirleyecek
11:47
Diyarbakır'da 111 kilo uyuşturucu yakalandı
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
FOTO FOKUS
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ