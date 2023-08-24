Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 24.08.2023 19:03

Küresel ısınma devam ederse, imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ı 2100'de yok olacak

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), 2100 yılına gelindiğinde Antarktika'daki imparator penguen kolonilerinin yüzde 90 oranında yok olacağını bildirdi.

Küresel ısınma devam ederse, imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ı 2100'de yok olacak
[Fotoğraf Arşiv : REU]

BAS'tan yapılan açıklamaya göre küresel ısınma nedeniyle buzulların yok olması Antarktika'da yaşayan imparator penguen türünü tehdit ediyor.

Bellingshausen Denizi'ndeki 5 imparator penguen kolonisinden 4'ünde üreme alanlarındaki buzul kaybı nedeniyle hiçbir yavrunun hayatta kalmamış olabileceğini belirten BAS araştırmacıları, yavruların su geçirmez tüyleri gelişmeden yaşanan buzul kayıplarını gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

Her yıl nisan-ocak arasında karaya tutunan sabit buzullar üzerinde yaşayan penguenlerin mayısta yumurtladığı, aralıkta ise yavruların su geçirmez tüylerinin oluştuğu kaydedilen açıklamada en büyük buzul kaybının 2021'de yaşandığı ifade edildi.

"Bellingshausen Denizi'ndeki buzullar Kasım 2022'de tamamen yok oldu"

Bellingshausen Denizi'ndeki buzulların Kasım 2022'de tamamen yok olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 62 imparator penguen kolonisinin yüzde 30 oranında buzul kaybından etkilendiğinin altı çizildi.

İmparator penguen nüfusunun, avlanma ve balıkların yok olması gibi faktörlerden değil yalnızca küresel ısınmadan etkilendiğinin de vurgulandığı açıklamada, "Mevcut ısınma şartları devam ederse imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ının 2100'de yok olacağı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BAS araştırmacısı Peter Fretwell, bu büyüklükte yavrulama düşüşünün tarihte yaşanmadığını kaydederek, "Mevcut bilimsel veriler, büyük buzul kayıplarının daha sık ve daha geniş alanda yaşanabileceğini ortaya koyuyor." dedi.

ETİKETLER
İklim Değişikliği
Sıradaki Haber
Sıfır atık kampanyası kapsamında Konya'da "42 Bin İnci İçin Ben De Varım"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:52
Litvanya: Prigojin'in ölümü güvenlik durumunu değiştirmedi
20:40
Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu çıktı
20:39
Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı
20:36
Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği
20:26
KARDEMİR'de üretilen ilk yerli ve milli tren tekerlek setleri Sivas'a gönderildi
20:20
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Fransa'da alarm: 2 ayda 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu
Fransa'da alarm: 2 ayda 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ