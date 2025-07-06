Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 06.07.2025 11:28

Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak

Doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Akdeniz'in incisi Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB), yeni hazırlanan eylem planıyla insan faaliyetleri sınırlandırılacak ve sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek.

Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) işbirliğiyle yürütülen "Akdeniz'de Ekosistem Dirençliliğinin Artırılması Projesi (RESCOM)" kapsamında, Türkiye'de pilot alan seçilen Patara ÖÇKB için eylem planı hazırlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan plana göre, Patara ÖÇKB'de 5 hedef doğrultusunda hareket edilecek.

Bu kapsamda bölgedeki karasal ve denizel biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarılacak, insan faaliyetleri sınırlanacak ve sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek.

Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak

Bölgede kirlilik kaynakları en aza indirilecek, su, toprak ve hava kalitesi artırılarak hem ekosistem hem de yerel halk sağlığı korunacak.

Yerleşim ve altyapı projeleri, doğal ve kültürel değerlerle uyumlu hale getirilerek sürdürülebilirlik sağlanacak. Biyolojik çeşitliliği korumak için istilacı yabancı türlerin etkisi azaltılacak.

Tarım ve su ürünleri gibi sektörlerin doğal kaynakları sürdürülebilir kullanımı teşvik edilecek. Kültürel mirasın korunmasıyla ekosistemlerin ve yerel toplulukların sosyoekolojik direnci artırılacak.

Kumsal çevresine araçla erişim azalacak

Belirlenen 5 hedef doğrultusunda 8 adımda hayata geçirilecek eylemler kapsamında, Patara ÖÇKB'de nazım ve uygulama imar planlarıyla açıklama raporları hazırlanacak.

Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak

Yeni sınırlar esas alınarak karasal ve denizsel biyolojik çeşitlilik envanterleri düzenli güncellenecek, denizsel alanda elde edilen veriler ışığında bölgeleme yapılarak koruma ve kullanma esasları belirlenecek.

Kanalizasyon hatları yenilenecek, konut, turizm ve sosyal altyapı alanları için yeni hatlar oluşturulacak.

Kumsal çevresine araçla erişimi azaltacak çözümler geliştirilecek. Karavan konaklama alanları belirlenecek, bu alanlara su, elektrik ve atık yönetimi gibi temel hizmetler sağlanacak.

Ayrıca, doğayla uyumlu, sürdürülebilir turizm modelleri de desteklenecek.

ETİKETLER
Akdeniz Bölgesi Doğal Yaşam İklim Değişikliği Turizm
Sıradaki Haber
10 soruda Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun merak edilenleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
13:23
Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı
12:49
2025-ALES/2 yapıldı
12:52
Antep fıstığı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı
12:48
ABD'li firmanın, Gazze'deki Filistinlileri "yeniden yerleştirme" planını modellediği ortaya çıktı
12:43
Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki
Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü
Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü
FOTO FOKUS
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ