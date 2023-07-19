Zuckerberg'den emojili tedbir: Paylaşımlar çocuklara ne gibi zararlar veriyor?

Meta'nın Ceo'su Mark Zuckerberg, çocuklarının fotoğrafını sahibi olduğu İnstagram'dan paylaştı ama yüzlerini emojilerle kapattı.

Zuckerberg'in bu korumacı tavrı, sosyal medyada gündem oldu.

Kimi ebeveynler çocuklarının her anını sosyal medyada paylaşıyor. Onların mahremiyetini gözetmeden içerik üretiyor. Peki, çocuklara ilişkin paylaşımların oluşturabileceği tehditler neler? Merak edilenleri, uzmanlar TRT Haber'de değerlendirdi.

"En büyük problem pedofili"

Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, dijital parmak izinin hiçbir zaman unutulmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu gün paylaştığımız bir fotoğraf, bir video; 30 sene sonra bile karşımıza çıkabilir. Ve bu içerikler bize farklı problemler çıkarabilir. Mark Zuckerberg de bunu aslında en iyi bilenlerden biri olduğu için çocuklarının yüzünü gizleme gereği duyuyor olabilir."

Sosyal medyada en büyük problemin pedofili olduğunu söyleyen Saruhan, "Paylaşılan çocuk fotoğraflarının hiç istenmeyen platformlarda pedofil kişilerin bulunduğu platformlarda sıkça paylaşıldığını, buralarda gezdiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Paylaşımlar psikolojik sorunlara yol açabilir"

Gittikleri okullardan, aldıkları eğitimlere, paylaşılan her içerik çocuğun haberi olmadan sanal kimliğinin oluşmasına neden oluyor. Bu durum ileri yaşlarında sorunlara yol açabiliyor.

Dijital Medya Uzmanı Saruhan: Bu sanal kimlik bizim oluşturduğumuz, onlara yakıştırdığımız, onlarda görmek istediğimiz kimlikler oluyor. Çocuklar büyüdüğü zaman ya bu kimliğe ayak uydurmaya çalışıyorlar, Bu da bazı psikolojik problemlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Psikolog Tuana Nur Yazıcılar da konuya ilişkin "Örneğin, kendinin o halini tekrar görmek istemiyor olabilir. Ergenlik çağında bununla ilgili sorun yaşıyor olabilir. O fotoğrafları bulup bunu bir alay konusu haline getirebilir" dedi.

Uzmanlardan mahremiyet vurgusu

Psikolog Yazıcılar, çocukların mahremiyetinin korunması gerektiğine vurgu yaptı:

"Çocuğun okul hayatını olumsuz etkileyebilir, kişisel hayatını olumsuz etkileyebilir ve çocuk 18 yaşını geçtikten sonra bu konuyla ilgili yaptırımda da bulunabilir. O yüzden özellikle çocukların mahremiyetini korumak adına bu konuda ailelerden hassasiyet talep ediyoruz."