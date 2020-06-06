Bioplastikler, paketlemeden otomobil aksamına, bebek emziğinden tekstile birçok alanda kullanılıyor.

Şimdiden yabancı rakiplerini geride bırakan Gıda Mühendisi Duygu Yılmaz, zeytinin plastiğe dönüşme hikayesini TRT Haber'e anlattı.

En başarılı 10 genç arasına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Mühendis Duygu Yılmaz, yaptığı çalışmayla zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretti.

Çalışmalarıyla yurtiçi ve yurtdışında 30 üzerinde ödüle layık görüldü. Dünyanın en başarılı 10 genci arasına girdi.

Çalışması hakkında açıklama yapan Gıda Mühendisi Duygu Yılmaz, “Mevcut plastikler 450 yılda bozulmaya başlıyor, çeşidine göre değişiyor. Bizim ürünümüzün yüzde yüz hali 1 yıl içinde doğada kaybolabilir bir malzeme ama biz plastiğin olduğu her sektöre girmek istiyoruz“ dedi.

Biyoplastiklerin çevre dostu alternatifler olması hedefleniyor

Bioplastikler, gıda paketlemesi, araba aksamı, bebek emziği, tekstil gibi bir çok alanda kullanılmaya başlandı. Şimdiden yabancı rakiplerini geride bıraktı.

Biyoplastiklerin doğada çözülebilen çevre dostu alternatifler olması hedefleniyor. Çalışmalar, aylık 500 tonluk üretimin yapılacağı Tuzla'da Eylül ayında kurulacak fabrikada devam edecek.

