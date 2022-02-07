Antalya'daki Ares Tersanesi'nde Yeni Tip Kontrol Bot Projesi kapsamında üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), 27 Ocak'ta Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı'nda konuşlanarak hizmete girdi.

12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radarı, elektronik haritası, termal kamerası ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.

17 kişi kapasiteli

Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahip.

Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren beşinci bot oldu.

"Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını duyurdu:

"Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor. Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam."