Özellikle diz ve kalça protezi ameliyatlarında, kemik ile protezin sabitlenmesi için kullanılan ve içeriğindeki antibiyotik sayesinde enfeksiyon riskini azaltan "kemik çimentosu", ortopedinin yanı sıra beyin cerrahisinin vazgeçilmez medikal ürünleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de uzun yıllar yurt dışından ithal edilen antibiyotikli kemik çimentosunu tamamen yerli imkanlarla üretmek için ilk çalışmalara 2015'te kurdukları şirketle başlayan girişimci kardeşler Hüseyin ve Kenan Kara, 2019'da bu alanda yetkilendirilmiş firma olarak üretime geçti.

Bu tarihten itibaren hem antibiyotikli kemik çimentosunda Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılmasına önemli katkı sağlayan hem de yurt dışında farklı ülkelere bu ürünü ihraç eden iki kardeş, mayısta ise ürünlerine FDA onayını almayı başardı.

"Üretimimizle birlikte bu alandaki ithalat yüzde 60-70 azaldı"

Hüseyin Kara, yürüttükleri çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, antibiyotikli kemik çimentosu üretimiyle ilgili Türkiye'deki boşluğu fark ederek bu işe başlamaya karar verdiklerini ve yetkilendirilmiş ilk üretici firma olduklarını anlattı.

Üretime başlayana kadar zorlu test süreçlerinden geçtiklerini belirten Kara, ameliyatlarda protezin kemiğe yapıştırılmasını sağlayan kemik çimentosunun ayrıca vertebroplasti operasyonları ve hayvanlarda görülen travma kırıklarında dolgu malzemesi olarak kullanılabildiğini söyledi.

Kara, Türkiye'nin geçmişte bu üründe tamamen dışa bağımlı bulunduğuna dikkati çekerek, "Antibiyotikli kemik çimentosu üretimimizle birlikte bu alandaki ithalat yüzde 60-70 azaldı. Türkiye'deki vakaların büyük bölümünde ürünümüz kullanılıyor." diye konuştu.

"Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmek çok kıymetli ve gurur verici"

FDA onay süreci hakkında da bilgileri paylaşan Kara, "FDA'den onay belgemizi mayısta tamamlayıcı ürün kategorisinde, yani hem tıbbi malzeme hem de ilaçlı ürün olarak aldık. Bir yıl süren çalışmalarımız sonucunda bu onay geldi. Bizim için çok gurur verici bir gelişme. Çünkü antibiyotikli kemik çimentosunda Türkiye'de FDA onayını alan ilk, dünyada ise 17'nci firmayız." dedi.

Bu onayın özellikle farklı ülkelere ihracat açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Şu anda 12 ülkeye antibiyotikli kemik çimentosu ihracatı yapıyoruz. İçinde Asya, Avrupa, Güney Amerika ülkeleri bulunuyor. FDA belgesi bu açıdan büyük önem arz ediyor. Hedefimiz dünya geneline yerli ürünümüzün satışını yapabilmek. Bunun için de devamlı uluslararası fuarlara katılıyoruz, halihazırda görüşmelerimizin sürdüğü farklı ülkeler de var."

Hüseyin Kara, "Her şeyden önce antibiyotikli kemik çimentosunda dışa bağımlılığı azaltarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmek bizim için çok kıymetli ve gurur verici. Şu anda ürünlerimiz Türkiye genelinde kullanılıyor ve bundan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.