Hafif Sağanak Yağışlı 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 22.05.2023 16:26

Yerli dron ile lazer güdümlü füze ateşlendi

Roketsan'ın lazer güdümlü mini füzesi "METE", Gök Alp dron sistemi ile ateşlendi.

Yerli dron ile lazer güdümlü füze ateşlendi
[AA (Arşiv)]

Test atışları devam eden "METE"nin seri üretimine başlamak için son aşamaya gelindi.

Zorlu koşullarda görev yapabilen Gök Alp, 13 kilogram yük kapasitesi ve 35 dakika görev süresi ve üzerinde bulundurduğu gelişmiş teknolojilerle harp koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlandı.

Yeni nesil 40 milimetre bomba-atar silahları kullanarak atılabilen "METE", mevcut konvansiyonel bomba-atar mühimmatının sahip olduğu azami menzilin ötesinde etkiye sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Hafifliği ve küçük boyutu sayesinde mini insansız hava araçları (İHA), insansız kara araçları (İKA) ve insansız deniz araçları (İDA) ve kara araçlarının kulelerine entegre edilebilecek olan füze, tek personel tarafından bomba-atar ile ateşlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAVO Group Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen, "METE"nin İHA konseptine uygun olarak Gök Alp dron sistemine başarılı bir şekilde entegre olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"PAVO Group olarak tasarlayıp ürettiğimiz Gök Alp dronumuzla Roketsan'ımızın 'METE'si göklerde buluştu. 'METE'nin kullanıldığı ilk platform olan Gök Alp ise hem faydalı yük kapasitesi hem ateşlemeden etkilenmeyen stabil kalma kabiliyetleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle küçük çaplı dron sistemlerinin bu tarzda mühimmatları kullanırken yaşadığı sarsılma ve irtifa kaybetme sorununu ortadan kaldıran Gök Alp dron sistemi ile yurt dışı pazarında etkin rol oynayacağız."

ETİKETLER
ROKETSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Tıp tarihinde ilk: Yapay zeka hayat kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı
10:42
Canlı bomba zannedilen kişi çoban çıktı
10:37
Brezilya’da kuş gribi alarmı
10:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle buluşacak
10:29
Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
10:25
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte azaldı
Kolombiya'da askeri köpek eğitim merkezi
Kolombiya'da askeri köpek eğitim merkezi
FOTO FOKUS
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ