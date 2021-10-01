Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta başlıyor
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri yarışmalarının başvuru tarihi 14 Aralık olarak düzeltildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışma başvurularını düzeltti.
2 bin megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 75 şehirde düzenlenecek 42 YEKA RES-3 yarışmalarının başvuru tarihi 14 Aralık olarak belirlendi.
Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
Evrak kontrolü, Genel Müdürlüğün internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste yapılacak.
Etiketler: Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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