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Bilim Teknoloji
AA 23.10.2023 11:26

Yakın yörünge uydularının yer istasyonlarına yerli çözüm

Türkiye, yakın yörünge uydularının ihtiyacı olan yer istasyonlarını yüzde 98'e varan yerlilik oranıyla üretebiliyor.

Yakın yörünge uydularının yer istasyonlarına yerli çözüm

PROFEN Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Kamil Yüksel, yaptığı açıklamada, tamamen yerli sermayeli şirketin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Uzmanlık alanlarının uydu haberleşme teknolojileri olduğunu anlatan Yüksel, şirket olarak uydu yer sistemleri tasarladıklarını dile getirdi.

Yüksel, yakın yörünge uydularının yer istasyonlarının tüm dünya için ihtiyaç haline geldiğine dikkati çekerek, dünya ile Türkiye'de de bu alanda artan ihtiyacı karşılamak için şirket olarak altyapı ve kabiliyetlerini geliştirdiklerini ifade etti.

Yakın yörünge ve küp uydular için tasarlanan anten sistemlerinin dünya çapında talep edildiğinin altını çizen Yüksel, şunları kaydetti:

"En önemli ürünümüz, bu alanda ihtiyaca binaen tasarlanmış anten sistemleri. Bunları tüm dünyada yakın yörünge küp uyduları işleten kurumlara veriyoruz. Yer sistemleri ürünlerinde çeşitli boyut ve kabiliyetlerde ürünlere ihtiyaç var. Türkiye'de yakın yörünge uydularının ihtiyacı olan yer istasyonları yüzde 98'e varan yerlilik oranıyla üretilebiliyor. Bizim ürünlerimiz yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirildi. Göktürk uydumuzda da bu ürün kullanılıyor."

"Uydu teknolojileri yüksek veri ihtiyacı gerektiriyor"

Özellikle yakın çevredeki ve dost ülkelerin, uydu teknolojilerinde ürünlerini tercih ettiklerini belirten Yüksel, "Uydu teknolojisi, özellikle küçük uydularla artık yüksek hız ve yüksek veri ihtiyacı gerektirdiğinden daha kabiliyetli yer istasyonları gerektiriyor. Biz de büyük bir AR-GE'ye sahibiz. Şu ana kadar geliştirdiğimiz yer hizmetleri ekipmanlarının daha büyük kapasiteye cevap verecek nitelikte olması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Yüksel, Türkiye'nin uydu alanında çok iddialı bir rolünün olduğunu ve ülkede, dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uzay ve yer konusunda yerli ürünler ortaya çıkarabilen çok fazla firma bulunduğunu sözlerine ekledi.

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