The Independent, uygulamaya dair yeni bir sızıntıyı paylaştı.

Buna göre, yeni bir cihazdan WhatsApp hesabına erişmek isteyen kullanıcı önceki cihazından çıkış yapmak zorunda kalmayacak. Tablet, bilgisayar ve telefondan aynı anda uygulamaya giriş yapılabilmesinin kullanıcıların işini kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Yeni düzenleme ile uçtan uca şifrelemenin de geliştirilerek farklı bir forma dönüştürülmesi bekleniyor. Çünkü birden fazla cihaz üzerinden WhatsApp hesabına erişim bu durumu zorunlu kılıyor.

Yeni güncellemenin sanal marketlere ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: The Independent