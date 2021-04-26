Van'da lise öğrencisi hurda malzemelerden araç yaptı
Van'da yaşayan lise öğrencisi Abidin Arvas, hurda malzemelerden araç üreterek çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Arvas, saatte 70 kilometre hız yapabilen tek kişilik aracı geliştirmeyi hedefliyor.
Elektrik direğinin fincanı vites koluna, plastik deterjan kutusu da benzin deposuna dönüştü. Ve ortaya gövdesi sac ve ütü masasından yapılan bu araç çıktı.
Van Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 12.sınıfta okuyan Abidin Arvas, küçüklükten beri hayali olan aracı, hurda parçalarla bir araya getirdi.
Araç 70 kilometre hız yapabiliyor
Arvas konuyla ilgili şunları söyledi:
"Hepsi 2 bin 500’e mal oldu. Sürekli çalışmadığım için bir ayda yaptım. Bizim köyde internet çekmiyor normalde, dağda çekiyor. Ben de dağa uzak olduğu için sürekli gidemiyorum. Ben de arabama binip öyle gidip geliyorum."
Arvas'ın öğretmenlerinden de yardım alarak ürettiği araç, 70 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.
Lise öğrencisi Arvas, aracını daha da geliştirmek için destek bekliyor.
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