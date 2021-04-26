Elektrik direğinin fincanı vites koluna, plastik deterjan kutusu da benzin deposuna dönüştü. Ve ortaya gövdesi sac ve ütü masasından yapılan bu araç çıktı.

Van Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 12.sınıfta okuyan Abidin Arvas, küçüklükten beri hayali olan aracı, hurda parçalarla bir araya getirdi.

Araç 70 kilometre hız yapabiliyor

Arvas konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hepsi 2 bin 500’e mal oldu. Sürekli çalışmadığım için bir ayda yaptım. Bizim köyde internet çekmiyor normalde, dağda çekiyor. Ben de dağa uzak olduğu için sürekli gidemiyorum. Ben de arabama binip öyle gidip geliyorum."

Arvas'ın öğretmenlerinden de yardım alarak ürettiği araç, 70 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Lise öğrencisi Arvas, aracını daha da geliştirmek için destek bekliyor.