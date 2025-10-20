Parçalı Bulutlu 14.6ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 20.10.2025 12:10

Uzay ve havacılığa ayrılan bütçe rekor seviyeye yükseldi

Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirdiği projelerle "uzay vatan"a adını yazdırmak isteyen Türkiye, bu alandaki programlarda kullanılmak üzere gelecek yıl için 8 milyar 729 milyon lira ödenek belirledi. Bu rakamın tüm zamanların rekor seviyesi olduğu öğrenildi.

Uzay ve havacılığa ayrılan bütçe rekor seviyeye yükseldi

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, insanlı ilk uzay misyonunun ardından uzay vatanda adından söz ettirmeye başlayan Türkiye, bu alanda çalışmalarını çeşitlendirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve bileşenlere yönelik yerli üretimi destekleyici çalışmalar gerçekleştirilecek.

Milli Uzay Programı kapsamında da bu alandaki teknoloji üretme kabiliyetinin artırılmasını teminen düşük maliyetli küçük uydu platformları gibi uygulamaların geliştirilmesi sağlanacak. Yeni uydu teknolojileri için AR-GE faaliyetleri yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bütçe rekor seviyeye yükseldi

Tüm bu projelerin devreye alınması için 2025 yılında uzay ve havacılığa ayrılan 5 milyar 52 milyon liralık bütçe, 2026 yılı için tüm zamanların rekor seviyesi olan 8 milyar 729 milyon liraya yükseltildi.

Bu ödenek, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in bilimsel misyonlarını yerine getirmesi ile TÜRKSAT 6A'nın uzaya göndermesinin ardından Milli Uzay Programı'ndaki kararlılığı ortaya koydu.

Türkiye, gelecek yıl 5-9 Ekim tarihlerinde dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Antalya'da düzenlenecek kongre, uzay ve havacılık alanında otoriteleri, devletleri, akademisyenleri ve yatırımcıları buluşturacak, bu alanda yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak.

Öte yandan, Türkiye'nin "Ay'a ilk temasın sağlanması" hedefi için çalışmaları da devam ediyor. Ay Projesi kapsamında 2027'de Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor.

TUA'nın bütçesi belirlendi

Türkiye'nin, uzay havasındaki değişimlerin etkilerini izlemek ve modellemek üzere kurulacak Uzay Havacı Uygulama Merkezini tamamlaması da öngörülüyor.

Türkiye Uzay Ajansına (TUA) tüm bu faaliyetlere katkı sunabilmesi için gelecek yıl için ayrılan bütçe 5 milyar 911 milyon lira olarak planlandı.

Öte yandan Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari bir marka oluşturmayı hedefliyor. Ülkeye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi, uzaya erişimin sağlanması ve uzay limanı kurulması, uzay havası ya da meteorolojisi alanına yatırım yapılması ve bu alanda yetkinliğin artırılması da ana hedefler arasında bulunuyor.

