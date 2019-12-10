3 binden fazla işlevini kaybetmiş uydu ve parçalara ayrılan uzay araçlarından geriye kalan 10 santimetreden büyük on binlerce nesne...

Binlerce tonluk çöp dünyanın etrafında dönüyor. Uzay çöplerinin büyük bölümü, yerkürenin yüzeyine 2 bin kilometrelik mesafeyi kapsayan alçak dünya yörüngesinde.

Çöpler, uzay seferleri ve yörüngeye yerleştirilmesi planlanan uydular için ciddi tehdit oluşturuyor. Uzay çöplerinin temizlenmesi konusunda ilk hamle Avrupa Uzay Ajansından geldi.

Dört robot koluna sahip çöp toplayıcı uzay aracının 2025’te fırlatılması planlanıyor.

Hedef, 2013’ten bu yana yörüngede olan 100 kilogram ağırlığındaki bir metal nesnenin yakalanarak yok edilmesi.

Projenin kapsamı sınırlı olsa da, uzay çöplerinin temizlenmesinde ilk adım olacağı için önem taşıyor. Maliyeti ise 120 milyon euroyu bulacak.

Kaynak: TRT Haber