Birbirinden ilginç yıldızlar ve gezegenler incelenecek, gök taşı yağmurları takip edilebilecek.

Bu yıl Diyarbakır Van ve Erzurum'da düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerinin sonuncusu Antalya'da yapılıyor.

Uzay meraklılarının 4 gün boyunca adresi Saklıkent olacak. TÜBİTAK'ın koordinesinde düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde katılımcılar uzayın merak edilenlerini keşfe çıkacak.

Antalya Saklıkent, TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu “Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri”ne ev sahipliği yapıyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal etkinliğin detaylarını @trthaber’de anlattı.https://t.co/lI7Pna9GWb pic.twitter.com/qExG97Hcu8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2022

"Amacımız çocuklarımızın içindeki uzay merakını harekete geçirebilmek"

Antalya'daki etkinliklerin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Bakan Varank, şu sözleri kullandı:

"Bizim yaptığımız çalışmalardaki en temel amacımız çocuklarımızın içindeki bilim, teknoloji, uzay ve astronomi merakını harekete geçirebilmek. İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan yıldızları, ayı, gezegenleri inceleyen çocuklarımız yarının en önemli bilim insanları olacak."

Uzay tutkunları gezegen ve yıldızları yakından görme fırsatı bulacak

Etkinlik boyunca gündüz saatlerinde gezegenler, uydu teknolojileri ay misyonu ve roket çalışmaları ile ilgili sunumlar yapılacak.

Gece saatlerinde ise teleskop ya da çıplak gözle gökyüzü gözlemlenebilecek.



21 Ağustos'ta sona erecek etkinliklerde katılımcılar, meteor ve gök taşı yağmurlarını da izleme fırsatı bulacak.

Haber: Ali Bayraklı