Uzay Kampı Türkiye, gençleri bilim, matematik ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için motive etmeye odaklıyor.

Salgın nedeniyle geçen yıl kasım ayında başlayan çevrim içi eğitim sunumu, 8-17 yaş arasında farklı kademedeki öğrencilere ücretsiz sunuldu.

Farklı ülkelerden 12 bine yakın öğrenci katılıyor

Öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak üzere düzenlenen programlarda, Ay'ın gökyüzünde neden farklı şekillerde göründüğü interaktif şekilde anlatılıyor.

Eğitimlerde bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, KKTC, Letonya, Litvanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya’daki 260 okuldan 11 bin 992 öğrenci yer aldı.