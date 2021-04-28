Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uzay Kampı Türkiye, 12 bine yakın öğrenciye çevrim içi eğitim verdi
Uzay Kampı Türkiye'nin salgın dönemine hazırladığı "Ay ve evreleri" konulu çevrim içi eğitimlere, 260 farklı okuldan 11 bin 992 öğrenci katıldı.
Uzay Kampı Türkiye, gençleri bilim, matematik ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için motive etmeye odaklıyor.
Salgın nedeniyle geçen yıl kasım ayında başlayan çevrim içi eğitim sunumu, 8-17 yaş arasında farklı kademedeki öğrencilere ücretsiz sunuldu.
Farklı ülkelerden 12 bine yakın öğrenci katılıyor
Öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak üzere düzenlenen programlarda, Ay'ın gökyüzünde neden farklı şekillerde göründüğü interaktif şekilde anlatılıyor.
Eğitimlerde bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, KKTC, Letonya, Litvanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya’daki 260 okuldan 11 bin 992 öğrenci yer aldı.
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