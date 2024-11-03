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Bilim Teknoloji
AA 03.11.2024 12:16

ULAK Haberleşme, 6G alanında 113 patent başvurusu yaptı

ULAK Haberleşme AŞ (ULAK), 6G teknolojilerine odaklanarak bu alanda 113 patent başvurusunda bulundu.

ULAK Haberleşme, 6G alanında 113 patent başvurusu yaptı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ULAK ticari şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerine yönelik yerli ve milli ürünlerle Türkiye'nin iletişim teknolojilerine katkı sağlıyor.

6G teknolojilerine odaklanan ULAK, bu alandaki patent başvurularını her geçen gün artırırken, AR-GE çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 6G alanında 113 patent başvurusunda bulundu.

Bu başvuruların 30'u Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası düzeyde yapılırken, 7'si ABD'ye, 76'sı ise ulusal patent başvurusu olarak kaydedildi.

Ayrıca bugüne kadar 27 patent tescil edildi. Biri ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından, 26'sı ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

ULAK'ın 6G teknolojisi için AR-GE çalışmaları devam ediyor

ULAK AR-GE ekibi, akademik geçmişleri ve güncel standartlaşma çalışmaları doğrultusunda buluş geliştirme çalışmalarına yöneliyor.

Şirket, 6G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik yapay zeka, karasal olmayan ağlar, kanal kontrol mekanizmaları, çoklu erişim teknikleri, hücresel olmayan ağlar, Radyo Erişim Ağı (RAN) teknolojileri ile AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar sonucunda Standarda Esas Patentler (SEP) olarak adlandırılan, 6G teknolojisinin standartlarını belirleyecek patentler üretmek şirketin hedefleri arasında yer alıyor.

ULAK, üniversiteler ve akademisyenlerle kurduğu işbirlikleri sayesinde teknoloji geliştirme ve patent alma süreçlerini eş zamanlı olarak yürütüyor. ULAK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ekibi, patent portföyünü yönetirken aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını koruma, ticarileştirme ve bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyor.

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AR-GE ULAK Haberleşme Türk Patent ve Marka Kurumu
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