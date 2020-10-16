Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AFP
Twitter'da erişim sorunu yaşandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.
Dünya çapında yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, “Tweet’ler şu anda yükleyemiyor” uyarısı ile karşılaştı.
Erişim sorununun küresel çapta olduğu belirtildi.
Twitter, güvenlik ihlali veya hackleme girişimiyle ilgili herhangi bir gösterge olmadığını açıkladı.
Etiketler: Sosyal MedyaSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 02:37
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