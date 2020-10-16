Dünya çapında yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, “Tweet’ler şu anda yükleyemiyor” uyarısı ile karşılaştı.

Erişim sorununun küresel çapta olduğu belirtildi.

Twitter, güvenlik ihlali veya hackleme girişimiyle ilgili herhangi bir gösterge olmadığını açıkladı.