Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 12.11.2023 15:17

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak.

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağını belirtti.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'a yapılan saldırıyı hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Saldırı, TÜRKSAT AŞ'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. TÜRKSAT, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni, Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdu. Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezdeki uydu veri hizmetleri, Türksat-5B ve Türksat-4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandı. TÜRKSAT, bu yeni tesisle olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarmayı, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor."

ETİKETLER
Ankara Türksat
Sıradaki Haber
Bayraktar TB3 SİHA beşinci uçuş testini başarıyla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
ICA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir
15:33
Berlin'de başarılı Türk öğrencilere ödül
15:29
TEM bağlantı yolunda ağaç devrildi, trafik durdu
15:21
Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
15:08
Kamyonun çarptığı otomobil ters döndü: 5 yaralı
14:57
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric Türkiye'ye geliyor
Gazzelilerin gözyaşı dinmiyor...
Gazzelilerin gözyaşı dinmiyor...
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesi Karabük Demir Çelik
Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesi Karabük Demir Çelik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ