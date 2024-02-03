Duman 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 03.02.2024 12:44

Türksat kamuya ait milyonlarca dosyayı dijitalleştiriyor

Türksat, sunduğu dijital arşiv hizmetiyle kamuya ait tüm dosya, evrak ve dijitalleştirmeye uygun her türlü materyali sayısal ortama taşıyor.

Türksat kamuya ait milyonlarca dosyayı dijitalleştiriyor

Türksat'ın söz konusu hizmeti her yıl milyonlarca belgenin dijitalleştirilmesine önemli katkı sağlıyor.

Dijitalleştirilen tüm veriler elektronik ortamda, tek noktadan, kolay, hızlı erişilebilir, güncellenebilir ve paylaşılabilir hale getiriliyor.

Türksat'ın dijital arşiv hizmetiyle, kamu kurumları başta olmak üzere belediyeler, kütüphaneler, hastaneler ve özel kurumlardaki arşiv işlerinde harcanan emek, zaman ve masraflar da en aza indiriliyor.

Kamunun arşivleri yangın ve selden etkilenmeyecek

Türksat güvencesiyle sunulan dijital arşiv hizmeti yüzlerce kurum tarafından kullanılıyor. Böylece her türlü belge, yangın, sel, deprem gibi afet durumlarında da koruma altına alınmış oluyor.

Milyonlarca sayfalık Osmanlı arşivinin yanı sıra kamu kurumlarının faaliyetleri sırasında üretilen belgeler, kanıt değeri ya da idari, hukuki, mali ve tarihi bilgi değeri taşıyan belgeler de güvenle saklanıyor.

Belgelere 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor

Türksat'ın dijital arşiv hizmetiyle her türlü belgenin yanı sıra ses, görüntü, mikro form kayıtları, harita, plan, çizim gibi birçok belge de güvenle saklanabiliyor, içeriklere de saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor.

Uzaktan çalışan kamu personeli ve vatandaşlar istedikleri dokümanlara kurumlara gitmeden 7 gün 24 saat güvenle ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda kamu hafızası da güvenle geleceğe taşınıyor.

Dijital dönüşümün önemli bir parçası olan arşiv çalışmalarıyla elektronik ortamda yer alan mevcut veriler analiz edilip sınıflandırılıyor, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesi de önemli oranda artıyor.

ETİKETLER
Türksat Dijital Dönüşüm
Sıradaki Haber
İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
NASA, Merkür gezegeninin yeni görüntülerini paylaştı
13:31
Aldığı tadilat kararıyla öğretmenlerin hayatını kurtardı
13:18
İsrail'in 120 gündür devam eden saldırılarında Gazze'deki can kaybı 27 bin 238'e çıktı
13:04
Kuzey Kore, "süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi"ni test ettiğini duyurdu
13:19
AFAD gönüllüsü Ayfer Pemik, Hataylıları hiç bırakmadı
12:58
Astronotları Dünya'ya dönüşte meşakkatli bir yolculuk bekliyor
Küre Dağları'nda kardelenler açmaya başladı
Küre Dağları'nda kardelenler açmaya başladı
FOTO FOKUS
AFAD gönüllüsü Ayfer Pemik, Hataylıları hiç bırakmadı
AFAD gönüllüsü Ayfer Pemik, Hataylıları hiç bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ