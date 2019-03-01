Avrupa'nın en önemli girişim sermayesi şirketlerinden biri olarak gösterilen Atomico, her yıl kullanıcılarla paylaştığı "Avrupa'da Teknoloji Durumu Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre; Türkiye, 2017 yılına kıyasla yazılım geliştirici sayısında yüzde 16,5'lik artış gösterdi. Bu artışla diğer Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, yazılımcı yetiştirmede en hızlı büyüyen ülke oldu. Türkiye'de toplam 143 bin 300 profesyonel yazılımcı bulunuyor.

İlk 10 ülke arasında ikinci sırada yüzde 15,1 artışla İspanya, üçüncü sırada ise Yüzde 10,6 artışla Rusya ve Romanya yer aldı. Rusya ve Romanya'yı sırasıyla, Polonya (yüzde 9,9), Ukrayna (yüzde 7,4), İtalya (yüzde 5,6), Fransa (yüzde 5,2), İngiltere ve İsviçre (yüzde 2,1) takip etti.

Raporda Avrupa ortalaması ise 4,2 olarak belirtildi.

"Yatırımlarla yazılımcı havuzu genişliyor"

Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren, Türkiye'de 5-6 senedir gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde yazılımcı havuzunun genişlediğini söyledi.

Eren, "Bilgisayar bölümlerinin ve teknoparkların açılmış olması, yazılımcılığın özellikle savunma sanayisi ile beraber ülke gündeminde yer alması, yazılımcı sayısındaki artışı tetikliyor" dedi.

Sayının artmasının tek başına yeterli olmadığını dile getiren Eren, "Bu çok iyi bir haber. Muhteşem bir haber mi bunun sonuçlarını göreceğiz. Yemek için gerekli olan malzemeler var ama bakalım yazılımcılarımızla yemek yapabilecek miyiz?" diye konuştu.

"Rapor yatırımları Türkiye'ye yönlendirebilir"

Raporu hazırlayan Atomica'nın Avrupa'daki en büyük sermaye grubu olduğunu belirten Eren, şirketin hem yatırım yaptığını hem de hazırlamış olduğu raporla yatırımcıları "parlak" ülkelere yönlendirdiğini söyledi.

Türkiye'ye halihazırda bilişim alanında yatırım geldiğini anlatan Eren, raporla birlikte Türkiye'ye gelen yatırımların da artabileceğini belirtti.

"Yazılım nitelikli bir emektir" diyen Eren, raporun tek başına Türkiye'den çok iyi markalar çıkacağı anlamını taşımadığını ifade etti.

"Yükseliş grafiğini sürdürmek gerekiyor"

Eren, Türkiye'nin bilişim iş gücü grafiğinde yükselen bir değere sahip olduğunu dile getirerek, "Yükseliş grafiğini önümüzdeki senelerde de sürdürmek gerekiyor. Böylece Türkiye iyi bir yazılımcı havuzuna ulaşır ve iyi işler çıkma ihtimali de artar" dedi.

Haber: Ahmet Şahin