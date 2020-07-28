Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye ana karasında denizlerin güvenliği Türk yapımı botlara emanet edilecek.

Antalya'daki bir tersanede Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak botlar üretilecek.

Botların tasarımı yüzde yüz yerli ve milli olacak. Üretilen botların 105'i Sahil Güvenlik Komutanlığına 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Botlar Türk karasuları için özel şekilde dizayn edilecek

Botlar Türk Sahil Güvenliğin ihtiyaçlarına göre üretilecek. Bu sebepten ötürü Türk yapımı botlar özellikle yasa dışı göçün önlenmesinde önemli bir görev ifa edecek.

"Üretim ağustos ayında başlıyor"

Tersane Genel Müdürü Utku Alanç:

"Üretim faaliyetlerine ağustos ayı itibariyle başlıyoruz. Prototip geminin teslimatını Aralık 2020 itibariyle yapacağız. Prototip gemi, 2 ay süresince Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Karadeniz'de Ege'de Akdeniz'de ve Marmara'da tüm denizlerimizde tüm karasularımızda bot denenecek."

"Bir rekor olacak"

Botların seri üretimine gelecek yıl başlanacak.

"Her 2 ayda bir 6 botun teslim edilmesi gündeme gelecek. Bu da yaklaşık her hafta bir botun donatılması ve denize indirilmesi anlamına gelir. Bu dünyada gemi inşaat tarihinde bir rekor olacak."

Türk karasuları için üretilen 122 botun tamamı 6 yıl içinde ilgili kurumlara teslim edilecek.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Kadir Kurucan