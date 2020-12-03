Türkiye'nin köklü üniversiteleri koronavirüsle mücadele için iş birliği yaptı. Bilkent, Ankara ve Hacettepe üniversiteleri tarafından koronavirüse karşı burun spreyi geliştirildi.

Burun boşluğuna sıkılan protein molekülü sayesinde virüsün hücreye girişi engellenecek. Uzmanlar burun spreyinin salgını yavaşlatacağına inanıyor.

"Üretim maliyeti oldukça düşük"

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Şeker, burun spreyi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu çalışma şu anda tamamlanmış durumda ve faz sürecindeyiz. Şu anda faz başvurusu yapılmak üzere ve bununla ilgili işlemler yapılıyor. Bilimsel olarak raporlama kısmı da birkaç gün içerisinde tamamlamış olur. Biraz daha virüs dolaşımını engelleyip pandemi sürecinden çıkışa destek olacağını düşünüyoruz. COVID geçirmemiş yüksek riski olan herkesin kullanabilmesine açık olacak. Üretim maliyeti oldukça düşük."

[Fotoğraf: DHA]

Risk gruplarındaki kişilerde ve sağlık çalışanlarında kullanılacak

Spreyin üretim ve tasarımı Bilkent, hayvan deneyleri Ankara Üniversitesinde yapıldı. Virüsün organlar üzerindeki viral çoğalımı da Hacettepe Üniversitesinde incelendi. İlacın klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuçlar alındı.

Doç. Dr. Urartu Şeker, spreyin hayvanlara burundan verildiğini söyleyerek, "Burundan verildikten sonra görüldü ki ilacı alan hayvanlarda, almayanlara göre oldukça güzel bir koruyuculuk sağlanmış oldu" dedi.

Tescil sürecinin tamamlanmasının ardından, virüsün burundan girişini engelleyen sprey, öncelikle risk gruplarındaki kişilerde ve sağlık çalışanlarında kullanılacak.