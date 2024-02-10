Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 10.02.2024 11:31

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'na ulaştı

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne 27 Ocak'ta İstanbul’dan başlayan ekip, Türkiye’nin geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası’na ulaştı. Bilim insanları, yer bilimleri, fiziki bilimler ve yaşam bilimleri gibi faklı alanda 22 proje geçrekleştirecek.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'na ulaştı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ekibi, 8. Kez Antarktika Horseshoe Adası’nda çalışmalarına başladı.

Horseshoe Adası’na varan 24 bilim insanı, yer bilimleri, fiziki bilimler ve yaşam bilimleri gibi farklı ana alandaki 22 proje kapsamında Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesi ve buzul değişiminin izlenmesi, deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik, zooplankton, jeoloji ve atmosferik koşullardan mikroplastik ölçümlerine kadar birçok alanda proje gerçekleştirecek.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'na ulaştı

"Uzaydaki çalışmaların ön çalışmaları Antarktika’da yapılıyor"

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Horseshoe Adası’na ulaştıklarını belirterek,​​​​​​​ "24 kişi üssümüze gelerek Türk bayrağımızı açtık ve hep birlikte İstiklal Marşı’mızı okuyarak çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'na ulaştı

Bölgede görülen kuş gribi vakalarıyla ilgili ön incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başar, uzay çalışmalarının Antarktika’da yapılan çalışmalarla eş güdümlü gittiğinin altını çizdi.

Başar, "Benzer projeler birlikte çalışılmakta. Uzaydaki çalışmaların ön çalışmaları Antarktika’da yapılıyor. Birçok ortak proje şu anda aynı anda yürütülmekte. Bayrağımız hem Antarktika’da hem uzayda aynı anda dalgalandırılmakta." ifadelerini kullandı.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'na ulaştı

"Soruların cevaplarını aramak için buradayız"

Prof. Dr. Başar, 24 bilim insanının Horseshoe Adası’nda bilimsel araştırmalarını sürdürdüğüne değinerek, “Bilim insanlarımız gezegenimiz için birtakım sorular sordular ve bu sorulara cevap aramak için buradayız.” dedi.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'na ulaştı

Daha önce Antarktika’ya yakın yerlerde görülen ve son zamanlarda Beyaz Kıta’da da tespit edilen kuş gribinin bölgede yayılmasını önlemek için bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası’nda incelemeler yapılırken önlemler alındı.

Ekip, incelemeler sonrası güvenli şekilde çalışmalarına başladı.

ETİKETLER
Antarktika Cumhurbaşkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Bilimde kadının rolü kalkınma yolculuğunun anahtarı olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
Bursa'ya inanç ve kültür turizminde yoğun ilgi
13:15
Dolandırılan çiftçinin 340 bin lirasını polis kurtardı
13:13
Sıcak hava çığ olaylarının erken yaşanmasına neden oldu
13:10
Tematik peynir müzesi 125 bin ziyaretçi ağırladı
13:07
Sanayi üretim endeksi 2023'ü rekorla kapattı
13:04
İstanbul kimya ihracatında lider
Iğdır'daki donan Üçkaya Gölü havadan görüntülendi
Iğdır'daki donan Üçkaya Gölü havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ