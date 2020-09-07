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TÜGVA'nın icathane atölyelerindeki gençler TEKNOFEST'e hazır
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) TÜGVA'nın icathanelerindeki gençler, kodlama, yazılım ve tasarım alanındaki projeleriyle TEKNOFEST yarışmalarına katılacak.
Türkiye Gençlik Vakfı, bilim, sanat, teknoloji alanında gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için atölye çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Gaziantep'te yapılacak TEKNOFEST'te, binlerce gencin katılacağı yarışmalara sadece günler kaldı. O yarışmalara hazırlananlar arasında TÜGVA'daki icathane atölyeleri de var.
Gençlerin projelere inançları tam
Gençler birçok alanda projeler geliştiriyor. Kimi takım, kimi bireysel olarak hazırladığı projeleri yarıştıracak. Gençlerin aylarca üzerinde çalıştıkları projelere inançları tam.
TÜGVA’nın İcathane atölyelerine kayıtlar sürüyor. Son başvuru tarihi ise 11 Eylül.
Kamera: Yunus Yaman
Etiketler: türkiye gençlik vakfı tügva TEKNOFEST icathane atölyeleriSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 18:12
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