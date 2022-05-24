Azerbaycan'da 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST ile kardeş ülkede yaşanacak coşkuya TÜBİTAK da ortak olacak.

TÜBİTAK, TEKNOFEST ile gençlerin bilime dokunmasına ve geleceğin güçlüklerine çözüm bulmak için ellerini taşın altına koymalarına yakından şahit olacak ve bu yolda onları teşvik ederek heyecanlarını paylaşacak. Kurum, Azerbaycan'da da birçok önemli ürün ve teknolojiyle boy gösterecek. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'ndan farklı yaş grubundan 100 çeşit kitabın satışı ve tanıtımı yapılacak. Ayrıca Popüler Bilim Yayınları'ndan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri de okuyuculara hediye edilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), yaşam bilimleri alanında ilginç etkinliklerle TEKNOFEST Azerbaycan'a renk katacak. Çeşitli materyallerin mikroskop altında gösterildiği etkinlikler düzenlenecek.

Kutup canlılarının eşleştirme ve hafıza oyunu yöntemiyle çocuklara tanıtılmasının amaçlandığı "Kutup Canlıları Eşleştirme Oyunu" oynatılacak. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırma amacıyla da etkinlikler yapılacak.

Sanal gerçeklik deneyimi yaşatılacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) de TEKNOFEST Azerbaycan'da paydaş olarak yer alacak.

Yerli ve milli olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen mühimmat sistemlerinin sergilenmesi yanında çocuk ve gençlere yönelik teknoloji atölyeleri de yapılacak.

SAGE'nin standında, modüler güdümlü mühimmat ailesi KUZGUN, meraklılarıyla buluşacak. Roket Maketi Atölyesi ve VR Sanal Gerçeklik Deneyimi etkinlikleriyle de bilimseverlere hitap edecek.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli hava füzelerinden Bozdoğan'ın F-16 savaş uçağından büyük bir başarıyla hedefi vurduğu ilk atış testinin sanal gerçeklik gözlükleriyle gösterileceği VR Sanal Gerçeklik Deneyimi ve kokpit içinden alınan 360 derece görüntü ile savaş pilotuyla yan yana uçma ve başarılı bir test atışını izleme deneyimi yaşatılacak.

Uzay meraklılarına bilgi verilecek

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, güneş teleskobuyla gözlem etkinliği düzenleyecek. Özel filtreli teleskopla Güneş üzerindeki lekeler, meydana gelen patlamalar izlenebilecek. Ziyaretçiler ayrıca merak ettikleri konuları uzman astronomlara danışabilecek.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, TEKNOFEST Azerbaycan'da meraklılarına bilgi vermek üzere GÖKTÜRK-2, TÜRKSAT-6A ve İMECE uydu maketleri ile yerini alacak. Çocuklara yönelik TÜRKSAT-6A uydu maketi yapımı etkinliği gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında ayrıca, TÜBİTAK ve Azercosmos şirketi yürütücülüğünde ilk kez düzenlenecek Pilotsuz Uçuş Aparatları Yarışması, bugün Hacıkabul Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Yarışmada birinciye 4 bin dolar, ikinciye 2 bin dolar, üçüncüye de bin dolar ödül verilecek.