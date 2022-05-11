Oyun sektörü gün geçtikçe büyüyor. Hatta son zamanlarda en çok yatırım alan sektörlerden biri. Mobil oyunlar ise kullanıcıların gözdesi. Sadece çocuklar ve gençler değil, yetişkinler de mobil oyunlara artık daha çok ilgi duyuyor.

Gaming in Turkey’nin Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu’na göre, Türkiye’de 70 milyondan fazla internet kullanıcısı var ve bu kullanıcıların büyük çoğunluğu mobil oyun oynuyor. İstatistikler, yetişkinlerin yüzde 78’inin mobil oyun oynadığını gösteriyor.

En çok oyun oynayan yaş grupları

Türkiye’de oyuncu sayısı 2019’da 32 milyondan fazlayken, bu rakam 2020’de 36 milyonu, 2021'de ise 42 milyonu geçti. Mobil oyuncuların yüzde 53'ü erkek, yüzde 47'si ise kadın. Rapora göre oyuncuların yaş dağılımı ise şöyle:

18-24 yaş arası / Yüzde 25

25-34 yaş arası / Yüzde 35

35-44 yaş arası / Yüzde 26

45-54 yaş arası / Yüzde 12

55-64 yaş arası / Yüzde 2

Sevilen oyun türleri değişti

2020'de mobil oyuncuların en sevdiği tür, yüzde 49,2 ile aksiyon-macera oyunlarıydı. 2021 raporunda ise aksiyonun yerini yüzde 48'le puzzle ve kelime oyunları aldı.

Onu yüzde 37 ile kart oyunları ve aksiyon-macera, yüzde 33 ile strateji ve yarış, yüzde 28 ile nişancı oyunları takip ediyor.

[Grafik: TRT Haber]

Google Play’de 2 bin 630’dan fazla Türk yayıncı var

Uygulama mağazası Google Play’de 158 bin 96 oyun yayıncısı var. Bunların 2 bin 630’dan fazlası Türk yayıncı.

Yerli yayıncıların mağazadaki oyunları, dünya ortalamasının üzerinde beğeni aldı. Türk yayıncıların oyunları 5 üzerinden 3,97 puan alırken, tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,90 oldu.

TRT Bil Bakalım kullanıcılardan tam not aldı

Türkiye, son yıllarda uluslararası listelerde zirveye çıkan oyunlarla dünyanın dört bir yanındaki oyunseverlere ulaşmayı başardı.

Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu'nda en popüler Türk yapımı oyunlar da yer aldı. Türkiye'nin bilgi yarışması TRT Bil Bakalım, bu listede ilk 10'da.

Reklamsız, ücretsiz orijinal içerik ve sorularla kullanıcıların karşısına çıkan uygulama, bir sene içerisinde 3 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından indirildi. Uygulama, kullanıcılardan tam not aldı.

[Grafik: TRT Haber]

Soru havuzu güncelleniyor

Geçen sene tanıtımı yapılan TRT Bil Bakalım, bir yıl içerisinde on binlerce yeni soruyu soru havuzuna dahil etti. Kullanıcılarını daha da eğlendirmek ve bildiklerini tazelemek için birbirinden farklı oyun modlarını hayata geçiren uygulama, oyunu unvan, rozet, çerçeve gibi pek çok yeni kavramla da renklendirdi. Sadece bir yıl içerisinde soru-cevap uygulamaları arasında zirvede yer alarak önemli bir başarıya da imza attı.

“Tek başına”, “karşılıklı” ya da “etkinlikler” gibi birçok oyun moduyla kullanıcıların karşısına çıkan TRT Bil Bakalım, bir bilgi yarışmasını olabilecek en eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

8 ana kategori, 40 alt kategori ve 145 etkinlikten oluşan oyunda hayata dair her konuda kullanıcılar kendilerini test ediyor, yeni bilgilere sahip oluyor. Her gün güncellenen soru havuzunun yanında, gündemi takip eden kısa ve hızlı etkinlikler ile bol eğlenceli bir oyun deneyimi kullanıcıları bekliyor.

Grafik: M. Furkan Terzi