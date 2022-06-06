Önümüzdeki sorulardan birisi, sanal dünyadaki avatarlarımızın ne giyeceği... Alevli pelerinler ya da robotik tasarımlar düşünün... Hayal gücünüzün sınırlarını zorlamakta serbestsiniz. Zira sanal dünyanın sınırları içinde istediğiniz gibi giyinebilme özgürlüğüne sahipsiniz. Teknoloji, moda dünyasına giyilebilir cihazlarla çok önce adım atmıştı. Ancak şimdi bir fark var... 'Metaverse'teki giysilerin hepsi sanal. Peki, metaverse evreni gerçekten tüketicilerin kıyafet alışkanlıklarında değiştirebilecek mi? Bu konuyu Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Ergin Aydın'a sorduk.

Bugünün adıyla metaverse birkaç yıl öncenin ismiyle sanal gerçeklik showroomları

Pandemiyle beraber insanlar dijital mecralardan alışveriş yapmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başladı. Ergin Aydın, dijital moda sayesinde tüketicilerin kumaşa dokunma ihtiyacının önüne geçilebileceği görüşünde.

"Tekstil sektöründe kumaş hissiyatı çok önemlidir. Dokunmak istiyorum, dokunmalıyım. Karma gerçeklik projeleriyle sanal showroomlar düzenliyoruz. Sanal showroomun içinde gerçek kumaş hissini verebilecek sistemler kurduk. Bu da müşterileri çok cezbediyor."

Peki, dijital moda geleneksel modanın önüne geçer mi? Ergin Aydın daha şimdiden geçmeye başladığı görüşünde...

"Öyle bir gelecek olacak ki yakın zamanda, fiziki kıyafetten çok insanlar dijital kıyafet satın almaya başlayacak. Çünkü oyun dünyaları olsun, sosyal medya platformları olsun, insanlar kendi avatarlarına kıyafet seçecekler. Bence böyle bir moda akımı geliyor."

Dijital modanın geleceğine Z kuşağı karar verecek

"Bence ciddi bir jenerasyon önemi var. Bizim jenerasyon buna daha sıcak bakmıyor hatta korkuyor, endişeli. Ama z kuşağı için dijital ya da fiziki çok da önemli olmadığını görüyoruz. Çok sıcak bakıyorlar. Şu anki jenerasyon buna sıcak bakmasa da arkadan bununla büyüyen ve gelişen bir jenerasyon geliyor."

[Fotoğraf: Getty]

Dijital modanın bir başka güçlü argümanı da doğa dostu olması. Tekstil sektörü yarattığı karbon salınımı ve çöp dağlarıyla dünyanın ömrünü kısaltmakla suçlanıyor. Tekstil ürünlerinin dünyadaki çöplüklerdeki oranı yüzde 5 civarında. Moda endüstrisi kendi yarattığı kirliliğin önüne dijital modayla geçebilecek mi? Karbon salınımı ve su kullanımı azalacak, enerji tasarrufu sağlanabilecek mi? Bu soruların cevabı ise metaverse'in geleceğinde saklı...

