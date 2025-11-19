Teknoloji dünyasının nabzı "Tekno Vadi" programı ile TRT Dinle’de atıyor

Teknoloji tutkunları için bir rehber niteliği taşıyan Tekno Vadi programı, Türkiye'deki teknolojik atılımları ve bilişim sektöründeki ilerlemeleri ele alıyor. Tekno Vadi, dijital dünyanın geleceği, ağ güvenliği, algoritma ve robotics, TEKNOFEST etkinlikleri ve iklim teknolojileri gibi geniş bir yelpazede içerik sunuyor. TRT Dinle’de dinleyiciler ile buluşan program, Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezlerini dinleyicilere tanıtıyor, gençlere yönelik bilişim projeleri ve geleceğin meslekleri konusunda farkındalık yaratıyor.

Türkiye'nin ARGE, teknoloji ve inovasyon merkezleri mercek altında

Tekno Vadi programı, dijital dünyada yaşanan gelişmeleri ve yenilikleri dinleyicilere aktarıyor. Program, ülkedeki arge merkezlerini, Teknokentleri ve Teknoparkları tanıtarak buralarda yürütülen çığır açıcı çalışmaları dinleyicilere aktarıyor. ODTÜ Teknokent gibi önemli merkezlerin faaliyetlerinden, inovasyon derneklerinin gençlere ve girişimcilere sunduğu fırsatlara kadar geniş bir perspektif sunuluyor.

Dijital dünyanın geleceği, yapay zeka ve daha fazlası konuşuluyor

Yapay zeka, dijital dünyanın geleceği, günlük yaşamda ve iş hayatında teknolojinin varlığına dair birçok konu Tekno Vadi programında masaya yatırılıyor. Dijital güvenlikten, engelsiz çeviri teknolojilerine, sosyal ağa yönelik güvenlik önlemlerinden algoritma ve robotik alanındaki yeniliklere kadar birçok konu uzman konuklarla tartışılıyor. TEKNOFEST, iklim teknolojileri ve geleceğin meslekleri gibi başlıklar, dinleyicilerin dijital dönüşüme uyum sağlaması ve teknolojinin sunduğu yeni fırsatları keşfetmesi için yol gösterici bilgiler içeriyor.

TRT Dinle ile her zaman, her yerde kaliteli içerikler

Tekno Vadi programı da dâhil olmak üzere birbirinden çeşitli ve kaliteli içerikler, TRT Dinle uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, TRT Dinle’ye ücretsiz üye olarak cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinden istedikleri zaman, istedikleri yerde programları dinleyebiliyor. İndirme özelliği sayesinde internet bağlantısı olmadan da dinleme imkânı sunan TRT Dinle, kişiselleştirilmiş önerilerle kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içeriklere hızlıca ulaşmasını sağlıyor.

