TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda başvurular başladı

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Özgün Araç Kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışacak. Hazır Araç Kategorisinde ise takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracak. Her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmak olacak.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışacak. Her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevlerin yapılmasının ve otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesinin asıl amaç olduğu yarışmanın finalleri Ağustos 2024’te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yarışma sonucunda “Özgün Araç Kategorisinde” dereceye giren birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 120 bin TL ödül verilecek. “Hazır Araç Kategorisinde” ise birinci 150 bin TL, ikinci 120 bin TL, üçüncü ise 100 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

TEKNOFEST ruhunu başarı kikayesine dönüştüren gençler

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Robotaksi ve Efficiency Challenge yarışmalarına 2019 ve 2020 yıllarında damgasını vuran YTÜ-AESK takımı içlerindeki TEKNOFEST ruhunu mükemmel bir başarı hikâyesine dönüştürdü. Takım üyeleri tarafından Kasım 2021’de kurulan teknoloji şirketi Robeff ile ekip başarılarını daha da arttırdı.

Geliştirmekte olduğu elektrikli ve sürücüsüz taşıt platformları ile lojistik sektörüne çözümler üreten Robeff, teknolojisi ile bu alanda dünyada sayılı şirketler arasına girmeyi başardı. TEKNOFEST Girişim Programı 1. Dönem mezunlarından da olan Robeff 1.5 Milyon Dolar Değerleme üzerinden yatırım aldı. TEKNOFEST’ten aldıkları ilham ile ilerleyen Robeff gelecek nesillere de önemli bir örnek oldu.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları “TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024’te Adana’da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.



