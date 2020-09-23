Lise öğrencileri insansız su altı araçları tasarladı. Yeteneklerini göstermek için Gaziantep'teki TEKNOFEST'te yarıştı.

19 takım kendi tasarladıkları insansız su altı araçlarıyla yeteneklerini sergiledi. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından geleceğin teknoloji yıldızları katıldı.

Yarışmada takımların zorlu parkurları tamamlamaları gerekiyor. Aselsan Akustik Sistem Müdürü Aykut Şahin de "3 aşamalı bir yarışma birincisi çemberlerin içerisinden geçecek temassız bir şekilde geçmeleri beklenen bir yarışma. 2.'si su altı temizliği dediğimiz su altındaki objeleri doğru kutuların içerisine bırakmaları gereken bir yarışma. Sonuncusu da bir puzzle çözme çözecekleri puzzle da Antep'e özgü mozaik çıkıyor" dedi.

Verilen görevi eksiksiz gerçekleştiren takımlar ödüllerini 24-27 Eylül’de yapılacak TEKNOFEST etkinliğinde alacak.

