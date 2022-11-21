TEKNOFEST açıklamasına göre, arama kurtarmadan lojistiğe, ulaşımdan keşif ve gözetlemeye kadar pek çok alanda hizmet veren helikopterler, günümüzün vazgeçilmez hava araçları olarak avantajlar sağlıyor. Helikopterlerin rolleri ve misyonları karşısında hem işletim hem de tasarım aşamasında mühendislik faaliyetlerinin önemi ise her geçen gün artıyor.

Bu doğrultuda TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması'nda öğrenciler, helikopter sisteminin operasyonel gereksinimlerini belirleyerek kavramsal tasarım aşamalarını geliştirebilme kabiliyeti kazanıyor.

Son başvuru tarihi 30 Kasım

Helikopter Tasarım Yarışması'nda, mühendislik faaliyetlerinin temel amacı olan pazar odaklı tasarım yaklaşımı üzerinde duruluyor. Yarışmacılardan bu yıl Afrika pazarına sunulacak insanlı-2 mürettebatlı, bir pilot ve bir silahçıdan oluşan bir taarruz helikopteri tasarlamaları bekleniyor. Yarışmaya, lisans ve lisans üstü üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları bireysel veya takım halinde katılabiliyor.

Yarışmada birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL olarak belirlendi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST, coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak belirlendi.