TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, toplam 210 bin TL ödülü olan yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin akademik, sosyal ve mesleki hayatlarında karşılaştıkları zorlukları asgari seviyeye düşürecek nitelikte sürdürülebilir çalışmalar ile yaşam alanlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "2030 Engelsiz Yaşam" vizyonu doğrultusunda geçen yıl harekete geçen TEKNOFEST, toplumun tamamıyla bütünleşmeyi amaçladığı yarışma kapsamında özellikle sağlık, eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlar için tamamen erişilebilirliği sağlayan proje ve fikirleri yarıştırıyor.

Engellerin ortadan kalktığı bir dünya için teknoloji üretiyorlar

Bireylerin fiziksel yetenekleri ne olursa olsun herkesin daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençler, yarışma kapsamında daha yaşanabilir bir dünya için teknoloji üretiyor

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışmada, bireylerin eşit bir şekilde potansiyellerini gerçekleştirebildikleri toplumsal hayatı kapsayıcı yaklaşımlar izlenerek engelsiz yaşama destek teknolojisinde gelişmeler sağlanıyor.

Engelsiz yaşama destek sağlayan fikirlerini teknolojiyle bütünleştiren yarışmacılar, her alanda erişilebilirliği önceleyerek özgün, yerli ve milli kaynaklar aracılığıyla projelerini hayata geçiriyor.

Teknoloji odaklı yaklaşımlar ile engellerin azaltıldığı ve herkes için tamamen erişilebilir konseptlerin uygulandığı yarışmaya son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi.

Sosyal yaşamda engelsiz projeler

Yarışma kapsamında başvuruda bulunacak öğrencilerden özel gereksinimleri olan bireylerin akademik, sosyal ve mesleki hayatlarında karşılaştıkları zorlukları asgari seviyeye düşürecek nitelikte fikir ve çalışmalar bekleniyor. Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise (açık öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) ve mezunlar katılabiliyor.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST, coşkusunu üçe katlıyor. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular web sitesi üzerinden yapılıyor.