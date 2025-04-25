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Bilim Teknoloji
AA 25.04.2025 14:29

TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC'de başlıyor

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, yarın ve 27 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü NEU Event Park'ta gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC'de başlıyor
[Fotograf: AA]

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü STM'nin üstlendiği TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda bireysel pilotlar, FPV sistemli yarış dronlarıyla mücadele edecek.

Yarışmaya katılan dronlar, 180 milimetre ile 250 milimetre çapında, maksimum 6S (22.2V) batarya voltajında çalışan ve karbon fiber çerçeve özelliklerine sahip olacak.

Uçuşlar, yalnızca analog video iletim sistemine sahip dronlar ile gerçekleştirilecek. Yarışmada HD sistem kullanımına izin verilmeyecek.

Frekans çakışmalarını önlemek amacıyla pilotlar, organizasyonun belirlediği VTX frekanslarında yarışacak ve VTX çıkış gücü 25 mW ile sınırlandırılacak.

Yarışmacılar, "quadcopter"lerini yarış öncesinde ESC, uçuş kontrolcüsü, motor, pervane ve alıcı gibi tüm sistem bileşenleriyle birlikte organizasyonun teknik gerekliliklerine uygun şekilde hazırlayacak.

Güvenlik riski taşıyan ya da kurallara uygun olmayan dronlar, teknik kurul tarafından yarışmaya dahil edilmezken yarış süresince tüm pilotlardan belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına eksiksiz uymaları istenecek.

Tüm etapların sonunda dereceye giren yarışmacı, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek

Eleme usulüne dayalı gerçekleştirilecek yarışmada ilk olarak sıralama turları yapılacak, ardından en iyi dereceyi elde eden pilotlar eleme turlarında yarışacak.

Tüm etapların sonunda dereceye giren yarışmacı, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek World Drone Cup'a katılma hakkı kazanacak.

Bu yıl 182 takımın başvurduğu yarışmada ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 32 takım, ilk etap olan KKTC ayağında yarışacak.

Türkiye'nin 14 ilinden gelecek genç teknoloji tutkunları, dron şampiyonasında mücadele edecek.

Her yarışmacıya malzeme desteği olarak bir set motorun sağlandığı şampiyona kapsamında birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira ve üçüncüye 10 bin lira para ödülü verilecek.

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