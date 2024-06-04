TEKNOFEST Drone Şampiyonası başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi gören Drone Şampiyonası, drone yarışçılarını kıyasıya rekabetin içine çekiyor.

2017 yılından itibaren düzenlenen, gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği etkinlik, 2019 yılından itibaren TEKNOFEST çatısı altında düzenleniyor. Büyük organizasyon sporcu lisansına sahip herkesin katılımına açık olarak düzenleniyor.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası üç etap halinde gerçekleştirilecek.

Birinci etap, 24-25 Ağustos tarihlerinde Burdur'da, ikinci etap ise 21-22 Eylül'de Mersin'de düzenlenecek. Bu iki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.

Birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL ödül verilecek.

Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme şansını elde edecek.