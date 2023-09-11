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Bilim Teknoloji
TRT Haber 11.09.2023 10:57

TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyetin 100. yılında İzmir’de devam ediyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul ve Ankara’dan sonra muhteşem yolculuğuna İzmir’de devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin üç büyük şehrinde gerçekleştirilen festivalin üçüncü ve son durağı Ege’nin incisi İzmir’de olacak. Festival 27 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyetin 100. yılında İzmir’de devam ediyor

Tam bağımsız bir Türkiye için “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST İzmir, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacak.

 İlki İstanbul’da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST, 2.5 milyonu aşan ziyaretçisi ile büyük bir rekora imza atmıştı. İkincisi Ankara’da Etimesgut Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST’in son durağı olan İzmir, “sen geleceksin” diye heyecan dolu bir festivale hazırlanıyor.

Çiğli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST İzmir’de teknoloji ve girişim yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, bilim şovları, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserler ile bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşanacak.

“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle emin adımlarla ilerleyen TEKNOFEST’te bu yıl ilk defa Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması’nda 34 girişim 3 Milyon 750 bin TL lik ödülün sahibi olurken, girişimci yarışmacılar İzmir etabında Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri temalarında yarışacak.

 Ayrıca Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de Milli Teknoloji Hamlesine İzmir’de katkı sunmaya devam edecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali heyecanına ortak olmak isteyenler için ziyaretçi kayıtları ise TEKNOFEST web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yaptırılabilecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://mth.tc/TEKNOFEST-izmir

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