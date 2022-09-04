T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'in içindeki atölyelere çocuklar ilgi gösterdi. Festival kapsamında atölyelerde 30 bin çocuk eğitim aldı.

T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, TEKNOFEST Karadeniz'in ilk gününden itibaren çocukların atölyelere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

"Merakı olanlar girişimcilik başvurusu yaptı"

Vakfın festival alanında atölyeleri bulunduğuna işaret eden Kökçam, "Bu atölyeler arasında doğa bilimlerinden tasarıma, matematikten teknolojiye, bilimden keşfe 20 atölye bulunmaktadır. 6 gün boyunca 30 binden fazla çocuğa eğitim verdik. Aynı zamanda T3 Vakfı projelerine de festivale katılan vatandaşlarımız başvuru yapabildi. Bunun yanı sıra girişimcilik merakı olan kişiler de girişimcilik başvurusu yaptı" dedi.

T3 Vakfı'nın eğitim parkurunun tanıtımının da yapıldığını dile getiren Kökçam, "Aynı zamanda planetaryumda astronomi gösterisi oldu öğrencilerimiz için. 12 bin öğrenci de planetaryumu ziyaret etti" sözlerini kullandı.