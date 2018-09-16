Sıra dışı rekabetlerin yaşanacağı TEKNOFEST'e sayılı günler kaldı

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul, birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye Teknoloji Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 20-23 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, dünyanın en hızlı araçlarının şovuna sahne olacak.

TEKNOFEST İstanbul’un açılışında yapılacak yarışta, farklı özelliklerdeki 7 araç 2 gün boyunca yapılan çekimlerden sonra seyircilere bir şov yapacak.

Dünyada ilk kez denenecek bir yarış

Yarışacak araçlar arasında, "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "SOLOTÜRK F-16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" bulunuyor.

Bu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullanacak.

İstanbul Yeni Havalimanı da en hızlı araçların mücadele edeceği ve dünyada ilk kez denenecek yarışa ev sahipliği yapmış olacak.

İnsansız hava araçları da yarışacak

Çok sayıda insansız hava aracının (İHA) koordineli ve görev paylaşımı yaparak kullanılmasını içeren "sürü teknolojisi", TEKNOFEST için sıra dışı bir rekabete aracılık edecek.

Yarışmada, tanımlanan görevlerin, birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilecek.

Sürü İHA yarışmasıyla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye'de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

20 farklı senoryada yetenekler sergileniyor

TEKNOFEST'teki İHA yarışmasına 36 takım başvurdu. Takımlar, yarışma kapsamında 20 değişik senaryoda yeteneklerini sergileyecek.

Yarışmada açık kaynak yazılımlar kullanılarak geliştirilen bir simülasyon ortamı yarışmacılara sunulacak. Yarışmacılar bu ortamda stratejilerini hızlı şekilde geliştirebilecek ve performanslarını ortaya koyabilecek.

Simülasyon ortamında yarışmacılara değişik terörist tespit ve takip senaryoları verilecek. Simülasyonun başında İHA'lar kalkışla birlikte görev dağılımı yapacak.

Puanlara ve raporlara göre sıralanacaklar

Simülasyonun herhangi bir anında bir grup terörist bir binadan başka binaya hareket edecek. İHA'ların amacı bu terörist grupları tespit edip üsse bildirmek olacak. Simülasyon sistemi, sürü İHA takımlarının performansını teröristlerin yerini hızlı tespit, doğru şekilde teröristleri takip ve alan keşfetme gibi kriterlere göre puanlayacak.

Bu görevler yapılırken takımları önemli kısıtlılıklar bekleyecek. İHA'ların sınırlı pil süresi nedeniyle üsse geri dönüp pil değişimi yapmaları gerekecek. İHA'lardan birinin düşmesi durumunda diğer İHA'lar düşen aracın görevini paylaşacak.

İHA'ların haberleşmesi birbirlerine uzaklıkla sınırlı olacak. Birden çok terörist grup aynı anda veya değişik zamanda farklı binalardan hareket edebilecek. Takımlar da stratejilerini bu kısıtları göz önünde bulundurarak geliştirecek.

Yarışmacılar çeşitli senaryolarda aldıkları puanlara ve raporlarına göre sıralanarak ödüllendirilecek.

Türkiye'nin ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması

Simülasyon yarışmaları yapay zeka araştırmaları için oldukça yoğun kullanılıyor. Bunların en çok bilinenlerini DARPA'nın düzenlediği DARPA Robotics Challenge (DRC) ve NASA'nın düzenlediği Space Robotics Challenge oluşturuyor.

2 yarışmada da kullanılan açık kaynak simülasyon ortamı (Gazebo robotik simülatörü) TEKNOFEST'te de olacak. Bu yarışmalarda tek robot için geliştirilen beceriler test edilirken, TEKNOFEST'teki kullanım bir ilk olarak kayda geçecek. Yarışma aynı zamanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması olarak da dikkat çekiyor.

TEKNOFEST'te birçok etkinlik düzenlenecek

TEKNOFEST İstanbul'da ayrıca, teknoloji yarışmalarının dışında, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının gösterileri, Dünya Drone Şampiyonası, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hack İstanbul 2018, THY Seyahat Hackatonu, havacılık gösterileri, seminerler, sergiler, rüzgar tüneli ve planetaryum, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler de düzenlenecek.

Yarışmaların destekçileri arasında, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve TÜRKSAT yer alıyor. TEKNOFEST İstanbul'da birbirinden renkli, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan ziyaretçiye deneyim sunacak etkinlikler düzenleniyor.

Katılım ve ulaşım ücretsiz

Festivalin diğer paydaşları arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, Anadolu Ajansı, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor. Festivale ulaşım da İstanbul’un farklı noktalarından İETT otobüsleriyle ücretsiz sağlanıyor.

Kaynak: AA