REPKON Defence ve Asisguard arasında SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında iş birliği protokolü imzalandı.

Buna göre, REPKON Savunma Sistemleri üretimi, muadilleri arasında sınıfının en hafif 6'lı tamburalı bombaatarı (RDS40-MGL), Asisguard'ın silahlı dronu Songar'a entegre edilecek.

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı dronla çıktıkları serüvenin devam ettiğini söyledi.

Songar'ın yurt dışı pazarlarda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Düzgün, kullanıcıların drona farklı faydalı yükler eklenmesi konusunda talepler geldiğini bildirdi. Düzgün, şöyle konuştu:

"Bombaatar bunlarda biri. Daha önce bombaatarlı bir yapımız var ama müşteriden mühimmat sayısının artırılmasına yönelik talep alınca REPKON Defence'in 6'lı tamburalı bombaatarın dronumuza entegrasyonuna başladık. Aslında son aşamadayız. Sözleşme, bütün işler tamamlandıktan sonra yapıldı. Bir atış demomuz pek yakında olacak. Bunu ihracat bazında ilerletmek istiyoruz. 1 ay içinde test atışımızı tamamlamayı öngörüyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde

REPKON Defence Genel Müdür Yardımcısı Uğur Cem Gürpınar da fuarda tamburalı ve otomatik bombaatar ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Tamburalı bombaatarın sınıfının en hafifi olması dolayısıyla ilgi gördüğünü vurgulayan Gürpınar, bu özelliği, kabiliyetlerini ispat etmiş bir diğer Türk savunma sanayisi firmasıyla birleştirdiklerini belirtti.

Songar'a bombaatarı entegre ederek hem yurt içi hem de yurt dışı talepleri karşılayacaklarını anlatan Gürpınar, "Tamburalı bombaatarımız şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda ihracat için yoğun talep var. Rakiplerine göre hafif olması, namlusunun çelikten mamul olması ürünümüzü öne çıkartıyor." dedi.