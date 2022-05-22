Dünyada Türk savunma sanayii ürünlerine ilgi her geçen gün artıyor. Pek çok ülkeyle ihracat anlaşmaları yapılıyor, teslimatlar bir bir gerçekleştiriliyor. Son olarak Yörük 4x4 Çad'a teslim edildi.

Afrika'da göreve başlayan Yörük 4x4 hafif zırhlı bir araç. Sınıfının en üst seviye mobilite ve koruma performansını vadediyor.

Yörük 4x4, çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor.

8 ton ağırlığa, 4 ton taşıma kapasitesine sahip Yörük 4X4, 7 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.

Yörük 4x4'ün göreve başladığı Çad, daha önce envanterine Ejder Yalçın araçları da katmıştı.

4 devlet ile ihracat için imza atan üretici firma, başka ülkelerle de görüşmelerini sürdürüyor.