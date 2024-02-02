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Bilim Teknoloji
TRT Haber 02.02.2024 16:34

"Şampiyonlar Ligi" özel yarışması TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve Tabii'de izleyicilerle buluşacak. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesi futbolseverler, Şampiyonlar Ligi bilgilerini TRT Bil Bakalım’da test ederken hem eğlenecek hem öğrenecek.

"Şampiyonlar Ligi" özel yarışması TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

“Şampiyonlar Ligi” etkinliği 5-11 Şubat tarihleri arasında sınırlı süreyle Türkiye’nin en çok indirilen mobil bilgi yarışması oyunu TRT Bil Bakalım’da futbolseverler ile buluşacak. İçerisinde birbirinden ilgi çekici soruların yer aldığı etkinliği tamamlayanlar sadece “Şampiyonlar Ligi” etkinliğine özel bir rozetin sahibi olacak.

“Şampiyonlar Ligi” etkinliği içerisinde yok yok!

Şampiyonlar Ligi tarihinde alınan en farklı galibiyet hangisi?  5-2? 10-0? Soruyu cevaplamak isteyenler Bil Bakalım’da yerini alıyor! En çok maç oynayan kulüpten turnuvanın en golcü ismine, sarı kartlardan havada uçuşan kırmızı kartlara kadar oynarken adeta bir futbol maçında top koşturuyor hissi verecek bu sınırlı süreli etkinliği kaçırmayın!

"Şampiyonlar Ligi" özel yarışması TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

TRT Bil Bakalım “Spor” kategorisi

Atıcılık, basketbol, voleybol, binicilik, denizcilik, atletizm, futbol, güreş, kayak, tenis, yelken, kürek ve avcılık gibi spor ile ilgili tüm ilginç bilgiler TRT Bil Bakalım Spor kategorisinde. Spor hakkındaki bilgilerini sınarken eğlencenin tadını çıkarmak isteyen spor tutkunları Bil Bakalım’da buluşuyor. Kullanıcılar ister arkadaşlarıyla, ister rakipleriyle yarışabilir ve liderlik tablosuna isimlerini yazdırabilir.

"Şampiyonlar Ligi" özel yarışması TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

Futbolseverler TRT Bil Bakalım’a!

TRT Bil Bakalım’da yer alan “Futbol” kategorisi futbolseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi dört büyüklerin efsanevi maçları ve futbolcuları, ufak farklarla kazanılan tarihi maçlar, gol kralı olan isimler ve daha fazlası futbol ile ilgilenen tüm kullanıcıları bekliyor. Maç aralarında eğlenirken öğrenmek için TRT Bil Bakalım!

"Şampiyonlar Ligi" özel yarışması TRT Bil Bakalım’da sevenleriyle buluşuyor

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkânı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.

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