İstanbul Fuar Merkezi'nde 25 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek fuar dördüncü gününde de ilgiyle karşılandı.

Fuarı ziyaret eden Said Önder Albayrak, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte Bursa'dan SAHA EXPO için geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin başına birtakım ambargolar geldi, parasını ödediğimiz şeyleri satın alamadık ancak gördük ki bunlar bizim lehimize olmuş. Herkesin aklına sadece insansız hava araçları gelse de her alanda Türkiye'nin yeteneklerini geliştirdiğini görüyoruz. Buna canlı şahit olmak çok iyi" diye konuştu.

"Geliştirilen yerli ürünleri canlı olarak görme şansı bulduk"

Melike Öztürk ise üniversite öğrencisi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"SAHA EXPO'da ortam gayet güzel. İş imkanı fırsatları bulmak ve yeni şeyler öğrenmek için buraya geldik. İlk defa SAHA EXPO'da sergilenen insansız kara aracı KAPGAN'ı beğendik. En çok ilgimi AKINCI çekti. Türkiye'de böyle güzel ürünler çıkması ülkemizi kalkındırıyor. Üniversite eğitimim sonrası bu işlerin bir parçası olmayı isterim, o nedenle buradayım."

Cenk Gündoğdu da makine mühendisliği öğrencisi olduğunu belirterek, "SAHA EXPO'yu ailemle ziyaret ediyorum. Burada şirketlerle görüşme olanağı bulduk, çok güzel bir hizmet. Geliştirilen yerli ürünleri canlı olarak görme şansı bulduk. Bu alana ilgim var, şans bulabilirsem savunma sanayi firmalarından birinde çalışmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.