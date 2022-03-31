Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ROKETSAN 'Çakır'ı tanıttı: 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip
ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı.
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Etiketler: ROKETSAN Savunma Sanayii Son Dakika
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