Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 28.10.2023 13:29

PARDUS'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel sürüm

Türkiye'nin milli işletim sistemi PARDUS'un Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tasarlanan "Pardus 23" sürümü, kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine katkısını da gösteriyor.

PARDUS'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel sürüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli işletim sistemi PARDUS'un Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tasarlanan "Pardus 23" sürümünün, kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine katkısını da gösterdiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, "Pardus 23" sürümünün, Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak öne çıktığını belirtti.

Sürümün Türkiye'nin bilgi teknolojileri sahnesindeki rolünü güçlendirmek ve milli kimliğini yansıtmak için geliştirildiğine dikkati çeken Kacır, "Kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine olan katkısını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli işletim sistemi ile daha güvenli ve verimli bir deneyim yaşamak için herkesi PARDUS'a geçmeye davet etti.

Kullanım kolaylığını ön plana alan PARDUS'un yeni ana sürümünün TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, "30 Ağustos'ta Pardus 23 'Ay Yıldız' sürümü çıkmıştı. 29 Ekim'de de Pardus 23 100. Yıl Özel Sürümü'nü kullanıma sunuyoruz." bilgisini verdi.

"Pardus 23, tam bağımsız Türkiye'nin sembolü"

Kacır, Türkiye'nin bağımsızlığını ve yerli teknoloji üretme kapasitesini güçlendirmek için attıkları adımlardan gurur duyduklarını aktardı.

PARDUS işletim sisteminin bu yeni sürümünü "önemli bir kilometre taşı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda büyük bir başarı" şeklinde nitelendiren Kacır, şunları kaydetti:

"Pardus 23, tam bağımsız Türkiye'nin sembolüdür. Bu sürüm, yerli ve milli bir yaklaşımı yansıtırken, aynı zamanda teknoloji alanında Türkiye'nin ulusal ölçekteki potansiyelini gösteriyor. Hem kamu hem de özel sektörün kullanımına sunulan bu işletim sistemi, ülkenin siber güvenlik yeteneklerini artırmak, bağımsızlık ve veri gizliliğini korumak için kritik bir rol oynamaktadır."

"Sistem yönetimini daha basit hale getiriyor"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Pardus 23'ün detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Pardus 23, kullanıcıların tercihlerine göre iki farklı masaüstü ortamı sunuyor. XFCE ve GNOME sürümleri arasından seçim yaparak, işletim sistemini kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Linux 6.1 çekirdek sürümü, daha iyi performans, sürücü uyumluluğu ve güvenlik sunarak Pardus 23'ü daha sağlam bir hale getiriyor. Pardus 23, Pardus GNOME Karşılayıcı, XFCE İnce Ayarlar, Pardus Güncelleyici gibi kullanışlı yeni uygulamalar ve daha fazlasıyla birlikte geliyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların işlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına olanak tanırken, sistem yönetimini daha da basit hale getiriyor."

"www.pardus.org.tr" internet adresi ziyaret edilerek, Pardus 23 100. Yıl Sürümü denenebiliyor ve hakkında daha fazla bilgi edinilebiliyor.

ETİKETLER
Yazılım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
Sıradaki Haber
Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Rusya: Gazze yok edilirse, bu onlarca yıl sürecek felaket yaratır
13:37
Kayseri'de fabrika yangını
13:32
SOLOTÜRK Samsun semalarında
13:31
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
13:05
Musk'tan 'ironik' İran paylaşımı
12:37
AB'nin 4 üyesi BM'deki Gazze'de ateşkes çağrısına 'hayır' dedi
"Büyük Filistin Mitingi" için İstanbullular yollara düştü
"Büyük Filistin Mitingi" için İstanbullular yollara düştü
FOTO FOKUS
O tarihi sözler Çankaya Köşkü'nde söylendi: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz
O tarihi sözler Çankaya Köşkü'nde söylendi: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ