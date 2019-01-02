Yeni yılın ilk günü uzay araştırmalarında önemli bir gün olarak tarihe geçti. NASA'ya ait "Yeni Ufuklar" adlı uzay aracı, Güneş Sistemi'nin en uzak noktasına ulaşarak Ultima Thule adlı cismin yakınından geçti.

Kuiper Kuşağı'ndaki gök cismi Ultima Thule, Güneş'ten 4 milyar, Plüton'dan ise 1 milyar mil uzaklıkta yer alıyor.

"Yeni Ufuklar" adlı uzay aracı Güneş Sistem'inin sırlarını belirlemek için cisimle ilgili veri toplayacak.

Bu verilerin tamamının Dünya'ya ulaşması ise iki yıl kadar sürecek.

2006'da fırlatılan New Horizons'ın şu an bulunduğu uzaklıktan radyo sinyallerinin Dünya'ya ulaşması 6 saati buluyor.

Kaynak: TRT Haber