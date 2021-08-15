Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın, renklendirdiği fotoğraf, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nin internet sitesinde paylaşıldı.

Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Özsaraç, çocukken babaannesinin hacdan getirdiği bozuk slayt makinesinin merceklerinden teleskop yaparak ayın kraterlerini ve yıldızları incelediğini, o günlerde şehir ışıkları fazla olmadığı için Samanyolu'nun (Güneş sisteminin de bulunduğu gök ada) ihtişamını saatlerce izleyebildiğini anlattı.

Özsaraç, fotoğraf hobisinin 23 yıl önce başladığını, bugüne kadar sayısız ay fotoğrafı ve Samanyolu fotoğrafı çektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Gelişmiş yöntemleri kullanmadan renklendirdim"

Üzerinde çalıştığı fotoğrafın NASA tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilmesiyle ilgili Özsaraç, yaklaşık 10 saat süren renklendirme çalışmasını anlattı:

"Bu fotoğraf çalışmalarımı çok karmaşık işlemler uygulayarak ve birden fazla program kullanarak hazırlıyorum. NASA fotoğraf editörlerinin kullandığı çok gelişmiş uygulamaları kullanmadan, tamamen manuel ve kendi geliştirdiğim yollarla çalışıyorum. Altı ay gibi kısa bir zamanda 100'ün üzerinde fotoğraf işledim ve bunlardan çok beğendiklerimi değerlendirilmek üzere APOD (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) editörlerine gönderdim. Özellikle astrofotoğrafçıların ve astronomi ile ilgisi olanların günlük olarak takip ettikleri, internet ortamındaki en büyük ve detaylı astronomi görüntüleri arşivinde fotoğraf çalışmamın yer alması benim için gurur verici oldu."

[Fotoğraf: NASA]

"Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı"

NASA, Özsaraç'ın işlediği fotoğrafı, 13 Ağustos'un "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" olarak seçti. İnternet sitesinde, fotoğrafa ilişkin "Balık takımyıldızına doğru 32 milyon ışık yılı uzaklıkta, yaklaşık 100 milyar yıldızdan oluşan bir ada evreni olan M74, muhteşem bir karşıdan görünüm sunar" bilgisi de paylaşıldı.

Özsaraç'ın işlediği fotoğrafa "https://apod.nasa.gov/apod/ap210813.html" adresinden ulaşılabiliyor.