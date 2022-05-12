Mark Zuckerberg , Meta'nın yakında çıkacak olan üst düzey sanal gerçeklik başlığı Project Cambria'nın bazı özelliklerini gösteren kısa bir demo videosu paylaştı .

Meta, cihazın kendisini gizli tutarken kullanıcıların gerçek yaşam ortamları üzerine yerleştirilmiş sanal nesnelerle etkileşime girebilmeleri için yeni çıkacak gözlüklerin yüksek çözünürlüklü, tam renkli geçiş yapma yeteneğini vurguluyor.

Sanal ve gerçek dünya bir araya geliyor

Karma gerçeklik deneyimi, geçen sonbaharda tanıtılan Meta'nın Varlık Platformu kullanılarak oluşturuldu. Mevcut Quest gözlükleri, yalnızca gri tonlarında geçiş içeriği görüntüleme yeteneğine sahip. Ancak Project Cambria gerçek dünyanın başlığın içinde daha iyi görünmesini sağlamak için çok daha yüksek çözünürlüklü görüntü sensörlerine sahip olacak.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir demo videoyla Project Cambria isimli VR setinin bazı özelliklerini gösterdi.

Paylaşılan videoda cihazın nasıl gözüktüğü gösterilmedi; ancak yapabileceği şeyler hakkında ipucular yer aldı. “Project Cambria kod adlı cihazımızdaki karma gerçekliğe (MR) ilk bakış” ifadeleriyle videoyu paylaşan Zuckerberg, cihazın şirketin geçtiğimiz aylarda tanıtılan karma gerçeklik platformu Presence Platform’u kullandığına vurgu yaptı.