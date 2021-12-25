İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen "Kozalak" adındaki cihaz, orman yangınlarının erken tespit edilmesini sağlıyor.

2021 yılında yaşanan yangınlar sonrasında geliştirilen cihaz, bulunduğu yerin karbondioksit, sıcaklık, nem, basınç oranlarını ölçüyor; çevredeki yanıcı, patlayıcı ve zehirli gaz seviyelerini merkeze bidiriyor.

15 kilometrelik menzili içinde enerji veya altyapı gerektirmeden veri iletebilen cihaz, bu teknoloji sayesinde beş yıla kadar pil değişimi gerektirmeden hizmet verebiliyor.

Yangını kısa sürede tespit ediyor

İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Örnek, ormanlık alanlardaki yangınların ilk beş dakika içerisinde çok basit bir şekilde söndürüleceğini belirtti:

"Cihaz, örgü ağ sistemi ve web servisi üzerinden iletişim kuruyor. Cihazlar, ormanlık alanlarda bir kemer yardımıyla ağaçlara hiçbir altyapı gereksinimi olmadan yerleştirilerek bir hektarlık alanda herhangi bir yangın oluşumunu 5 dakikalık kısa bir süre içerisinde tespit ederek yetkililere haber veriyor."

Tamamen yerli bir cihaz

Geliştirilen sistem sayesinde, ormanlık alanlara günde 50 adet cihazın monte edilebildiğini anlatan Proje yürütücüsü Batuhan Esirger, "Kozalak’ın kabuk tasarımı, donanım tasarımı yazılımı ve haberleşme protokollerinin hepsi yerli olarak ekibimiz tarafından tasarlandı. Eklediğimiz sensörlerle iklimsel anlamda birçok ölçüm yapabiliyoruz ve bu sayede yaklaşmakta olan iklim krizine yönelik veriler de topluyoruz" dedi.

Bodrum'da aktif olarak kullanılıyor

Esirger, hedeflerinin yangınların daha başlangıç aşamasındayken tespit edilerek, hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesini sağlamak olduğunu söyledi:

"Bodrum'un Çamlık Köyü'nde aktif olarak çalışan ve ölçüm verisi topladığımız kozalak modüllerimiz var. Cihaz sayesinde anormal bir durum oluştuğunda yetkililere müdahale edebilmeleri için haber verebiliyoruz. Önümüzdeki aylarda İstanbul'daki Atatürk Kent Ormanı'na cihaz kurulumları gerçekleştirerek, ölçümlere başlayacağız."