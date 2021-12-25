'Kozalak' orman yangınlarını erkenden haber verecek
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen "Kozalak" isimli cihaz, üzerindeki sensörler sayesinde orman yangınlarının erken tespit edilmesini sağlıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen "Kozalak" adındaki cihaz, orman yangınlarının erken tespit edilmesini sağlıyor.
"Cihaz, örgü ağ sistemi ve web servisi üzerinden iletişim kuruyor. Cihazlar, ormanlık alanlarda bir kemer yardımıyla ağaçlara hiçbir altyapı gereksinimi olmadan yerleştirilerek bir hektarlık alanda herhangi bir yangın oluşumunu 5 dakikalık kısa bir süre içerisinde tespit ederek yetkililere haber veriyor."
Tamamen yerli bir cihaz
Geliştirilen sistem sayesinde, ormanlık alanlara günde 50 adet cihazın monte edilebildiğini anlatan Proje yürütücüsü Batuhan Esirger, "Kozalak’ın kabuk tasarımı, donanım tasarımı yazılımı ve haberleşme protokollerinin hepsi yerli olarak ekibimiz tarafından tasarlandı. Eklediğimiz sensörlerle iklimsel anlamda birçok ölçüm yapabiliyoruz ve bu sayede yaklaşmakta olan iklim krizine yönelik veriler de topluyoruz" dedi.
Bodrum'da aktif olarak kullanılıyor
Esirger, hedeflerinin yangınların daha başlangıç aşamasındayken tespit edilerek, hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesini sağlamak olduğunu söyledi:
"Bodrum'un Çamlık Köyü'nde aktif olarak çalışan ve ölçüm verisi topladığımız kozalak modüllerimiz var. Cihaz sayesinde anormal bir durum oluştuğunda yetkililere müdahale edebilmeleri için haber verebiliyoruz. Önümüzdeki aylarda İstanbul'daki Atatürk Kent Ormanı'na cihaz kurulumları gerçekleştirerek, ölçümlere başlayacağız."
- 12:47
- 12:47
- 12:36
- 12:47
- 12:23