Uzay Teknolojileri Topluluğu Başkanı Oğuzhan Sarı, yarışmanın sonucundan umutlu olduklarını belirtti.

Alanında ilk kez düzenlenen yarışmada başarı elde etmenin sevindirici olduğunu vurgulayan Sarı, "TEKNOFEST 2020'de, 3 yarışmaya, 4 takımla katılıyoruz. Bu sene ilk kez düzenlenen helikopter tasarım yarışmasına, daha önce helikopter alanında eğitim almış ve aynı zamanda takım kaptanlığını yürüten Ömer Kaan Topatan arkadaşımız, elektrik elektronik mühendisliği ile makine mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımız ve ekip üyelerimizle katıldık" ifadesini kullandı.

"TUSAŞ'ta ekip olarak eğitim görme hedefindeyiz"

TEKNOFEST 2020'ye katılan 2 roket takımı ve uydu takımının da ön eleme sonuçlarının başarıyla sonuçlandığını aktaran Sarı, "Tüm takımlarımızla ön elemeyi geçtik. Bir sonraki aşamada ara tasarım raporunu da geçerek TUSAŞ'ta ekip olarak eğitim görme hedefindeyiz. İnanıyorum ki yarışmadan güzel sonuçlarla döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik ise ön eleme sonucundan memnuniyet duyduğunu ve bir sonraki aşama için öğrencilere başarılar dilediğini kaydetti.