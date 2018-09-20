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Kenan Sofuoğlu F-16 uçağıyla yarıştı

TEKNOFEST İstanbul kapsamında AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Solotürk F16 uçağı ile yarıştığı anlar nefesleri kesti.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST'te gösteriler başladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R"nin katıldığı yarış düzenlendi.

Sofuoğlu yarış öncesi ısınma amaçlı kısa bir gösteri yaptı. Kendisine tezahüratta bulunan vatandaşları motor üzerinde selamlayan Sofuoğlu, bir süre tek teker üzerinde ilerledi.

Yarışta Sofuoğlu'na "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" rakip oldu.

Lotus Evora 430 GT’yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage’ı Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullandı.

Sofuoğlu’nun SOLOTÜRK F16 uçağıyla yarıştığı anlar nefesleri kesti. Hız rekoru kırılan yarış, hem havadan hem de kask kamerasıyla görüntülendi. 

Yarışı Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R" önde tamamladı.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: yarış, TEKNOFEST, Kenan Sofuoğlu, F-16
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